ULTIM’ORA / Operaio precipita nel vuoto mentre installa un ascensore: morto sul colpo

Un drammatico incidente sul lavoro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi intorno alle 11 circa in via degli Abruzzi a Cassino. Un operaio P.I. 58 anni residente nella città martire, mentre stava lavorando al montacarichi di un mobilificio invece di trovare la cabina dell’ascensore è precipitato nel vuoto ed è morto sul colpo.Inutili purtroppo i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto le forze dell’ordine e il magistrato.

Foto archivio

Correlati