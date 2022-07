ULTIM’ORA / Omicidio Serena Mollicone: Tutti assolti

La Corte d’Assise del tribunale di Cassino pochi minuti fa ha emesso la sentenza. Il maresciallo Franco Mottola, la moglie Anna Maria ed il figlio della coppia, Marco Mottola sono ASSOLTI PER NON AVER COMMESSO IL FATTO. Tutti e tre rispondevano del reato di omicidio volontario ed occultamento di cadavere.ASSOLUZIONE PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE anche per Vincenzo Quatrale, accusato di concorso in omicidio ed istigazione al suicidio nei confronti del brigadiere Santino Tuzi e l’appuntato Francesco Suprano accusato invece del reato di favoreggiamento.

