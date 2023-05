ULTIM’ORA / Omicidio Cassino, fermato il presunto assassino di Yirelis Pena Santana: è il titolare di un’azienda agricola

La polizia ha arrestato un presunto colpevole, per l’omicidio di Yirelis Pena Santana, la giovane dominicana di 34 anni uccisa da oltre dieci coltellate sabato mattina nell’appartamento in via Pascoli in pieno centro a Cassino,dove abitava da circa un mese. La svolta nella tarda serata di ieri, fermato un uomo, titolare di una impresa agricola che vive in località San Lorenzo, alla periferia di Cassino.

Seguiteci per gli aggiornamenti

Correlati