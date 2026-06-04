ULTIM’ORA / Muore nel sonno a soli 17 anni

Una tragedia immensa ha colpito oggi la comunità di Belmonte Castello. Un ragazzo di appena 17 anni è stato trovato senza vita nel proprio letto dai familiari. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore improvviso durante il sonno.

Immediata la richiesta di aiuto, ma all’arrivo dei soccorsi non c’era purtroppo più nulla da fare. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, lasciando sgomenti amici, conoscenti e tutti coloro che lo avevano conosciuto.

Il giovane era molto conosciuto e apprezzato nella comunità. Sportivo e giocatore di calcio nelle categorie juniores, partecipava attivamente alla vita del paese ed era stimato per la sua educazione e disponibilità. Grande il cordoglio anche nei confronti della sua famiglia, colpita da un dolore difficile da accettare.

L’amministrazione comunale e il sindaco Antonio Medagli hanno espresso vicinanza ai familiari in questo momento di profonda sofferenza, unendosi al lutto che ha avvolto l’intera cittadinanza.

Per chiarire le cause dell’improvviso decesso è stata disposta l’autopsia, che dovrà accertare l’esatta origine del malore che ha spezzato una giovane vita.