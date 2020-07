ULTIM’ORA / MSGCampano (FR) – Tragico incidente mortale perde la vita un 52enne

Grave incidente stradale a Girate frazione di MSGCampano a perdere la vita un 52enne P.G. di origine rumene ma da anni residente in ciociaria. L’uomo alla guida di una due ruote, Gilera 50, ha perso il controllo del mezzo ed e’ caduto violentemente a terra finendo la corsa sul terreno circostante. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, l’uomo e’ deceduto sul colpo. Non si esclude un malore sia stata la causa dell’incidente. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Sora sul luogo anche i Carabinieri della locale stazione e la Polizia Municipale.

red – foto archivio