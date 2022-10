ULTIM’ORA / MSGC – Uomo travolto da un mezzo agricolo: elitrasportato

Un uomo è rimasto incastrato sotto un mezzo agricolo sul suo terreno mentre era intento a raccogliere le olive insieme ai familiari. E’ successo nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30 circa, a Monte San Giovanni Campano, per l’uomo un 70enne, sono stati immediatamente allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che viste le ferite riportate dall’anziano è stato chiesto l’ausilio di una eliambulanza che è atterrata in un campo vicino ed è stato trasportato all’ospedale San Camillo di Roma. Sembra che il 70enne fortunatamente non è in pericolo di vita.

FOTO ARCHIVIO

