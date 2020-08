ULTIM’ORA / MSG Campano (FR) – Azzannata da un cane: bimba elitrasportata

E’ successo poco fa a Chiaiamari.Dalle prime informazioni, sembra che una bimba sarebbe stata azzannata da un cane, i sanitari del 118 hanno chiesto l’ausilio di una eliambulanza che è atterrata nelle vicinanze per trasportare la piccola in un nosocomio romano.Sul posto anche le forze dell’ordine.

Seguiteci per gli aggiornamenti

