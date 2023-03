ULTIM’ORA / Morto il senatore Bruno Astorre mentre lavorava negli uffici di Palazzo Cenci, aveva 59 anni

Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a Palazzo Cenci. Il portone dell’immobile è stato chiuso dopo l’ingresso del segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell’ispettorato della Polizia di Stato presso il senato. Davanti Palazzo Cenci ci sono tra gli altri l’ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti e la senatrice Dem Cecilia D’Elia. Zingaretti non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Nel palazzo è entrata anche la polizia scientifica per i rilievi, all’esterno c’è una autopompa dei Vigili del Fuoco. Bruno Astorre – nato a Roma l’11 marzo 1963 – avrebbe tra poco compiuto 60 anni. Senatore dal 2013 era segretario regionale del Pd nel Lazio dal dicembre del 2018. Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca eletta con il Pd di Frascati. (leggo.it)

