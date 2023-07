ULTIM’ORA / Morto il giovane ciociaro rimasto coinvolto in un incidente ieri sull’A24

E’ deceduto il giovane 42enne di Ripi, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri sull’autostrada A24 tra Castel Madama e Tivoli. L’uomo mentre viaggiava a bordo della sua auto, una Audi A6, quando per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrato con un mezzo che stava eseguendo dei lavori sull’autostrada. Il 42enne era rimasto gravemente ferito ed era stato elitrasportato al Policlinico Gemelli.Nella serata di ieri la triste notizia del decesso è subito circolata lasciando gli abitanti del piccolo centro ciociaro nel totale sconforto.

Foto archivio

