ULTIM’ORA / Morto il giovane 18enne colpito alla testa da un proiettile

Questa sera un giovane è stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa, è accaduto ad Alatri, nei pressi di Largo Cittadini a due passi dalla piazza centrale, il ragazzo T.B. di 18 anni purtroppo non ce l’ha fatta, è deceduto al Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato elitrasportato in gravi condizioni. Dalle prime informazioni sembra che due persone a bordo di uno scooter e a volto coperto con il casco hanno sparato nella direzione del ragazzo per poi fuggire. Un gravissimo episodio, una tragedia che lascia tutti sconcertati e una comunità intera nella disperazione.

Foto pagina FB Città di Alatri