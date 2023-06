ULTIM’ORA / Morto Danilo Fraioli, aveva 32 anni

Alle prime luci dell’alba Danilo Fraioli di 32 anni residente in Avezzano è stato trovato morto. Sembra che il giovane avrebbe lasciato l’auto, una Fiat Panda, sull’A24 sulla carreggiata in direzione Roma nei pressi del viadotto di Pietrasecca, noto come “Ponte dei suicidi” e si è lanciato nel vuoto. Il corpo è ritrovato senza vita nella scarpata sottostante e recuperato non con poche difficoltà vista la fitta vegetazione.

