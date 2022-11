ULTIM’ORA / Minaccia il suicidio: salvato dalle forze dell’ordine

Un uomo voleva compiere un insano gesto, lanciandosi dal parcheggio del multipiano di via Di Biasio a Cassino, fortunatamente è stato notato da alcuni studenti che hanno lanciato l’allarme. Sul posto si sono recati immediatamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine che dopo una lunga trattativa sono riusciti a salvare l’uomo mettendolo in sicurezza per poi essere trasportato all’ospedale di Cassino per le cure del caso.

Foto archivio

