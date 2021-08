ULTIM’ORA / Milano, maxi-incendio nel grattacielo: facciata divorata dalle fiamme

Il rogo sarebbe partito dal 15esimo piano e in breve tempo ha divorato l’intera facciata. Dall’edificio si è alzata un’altissima colonna di fumo nero visibile a molti di chilometri di distanza. Sul posto decine di mezzi di soccorso.

Il grattacielo avvolto dalle fiamme. Il rivestimento del palazzo che prende fuoco e trasforma l’intero edificio in una «torcia». Un grande incendio è in corso alla periferia sud di Milano. Le fiamme si sono sviluppate alle 17.36 di domenica 29 agosto al civico 32 di via Antonini. Al momento non si registrano feriti. Sul posto sono presenti decine di mezzi di soccorso, tra cui sei ambulanze e un’automedica per la maxi emergenza. I primi soccorritori avrebbero fatto in tempo ad entrare nel grattacielo e a salire in sicurezza fino all’ultimo piano per evacuare i residenti presenti. «Quando noi siamo arrivati c’era una piccola fiammella che si vedeva da una finestra, siamo riusciti a salire e a chiamare tutti quelli che c’erano», ha raccontato un soccorritore.

I vigili del fuoco stanno tentando di spegnere le fiamme ma le operazioni sono rese molto difficoltose dal fatto che l’incendio, iniziato probabilmente al 15esimo piano, s’è subito esteso a tutto lo stabile attraverso il rivestimento esterno. Il rogo ha bruciato il materiale esterno e ha ridotto a uno «scheletro» la struttura. La strada è bloccata e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio.

Articolo in aggiornamento… Fonte Milano Corriere