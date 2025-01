ULTIM’ORA / Malore in Municipio: muore il sindaco di Subiaco Domenico Petrini, aveva 38 anni

E’ morto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 gennaio, dopo aver accusato un malore all’interno del Palazo comunale, il sindaco di Subiaco Domenico Petrini, aveva 38 anni, lascia una moglie. Domenico Petrini era uno stimato imprenditore nel settore immobiliare e turistico. Quattro anni fa scese in campo come candidato sindaco per la Lista civica “Ora Subiaco” alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021. Fu eletto primo cittatino a soli 34 anni con 2.460 voti e una percentuale pari al 45,15% delle preferenze.

Correlati