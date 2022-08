ULTIM’ORA / Malore improvviso, muore sul lavoro giovane 35enne

Un giovane di 35 anni è deceduto poco prima di pranzo mentre stava lavorando in località Chiappitto ad Alatri. Sembra che l’operaio sia stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Incrdulità tra i colleghi e sconcerto in città per questa morte improvvisa.

Foto archivio

