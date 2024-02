ULTIM’ORA / Malore improvviso in casa: muore giovane 28enne. Inutili i soccorsi

Un malore improvviso non ha lasciato scampo ad Alessio Gatti,mentre si trovavava nella propria abitazione questa mattina in via SS. 155 La Donna ad Alatri. A dare l’allarme i familiari, i sanitari del 118 giunti sul posto hanno tentato di rianimare il giovane ma purtroppo i soccorsi sono stati inutili. I funerali di Alessio Gatti si svolegranno domani, 1 marzo, alle ore 15.00 presso la chiesa della Sacra Famiglia ad Alatri.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari.

