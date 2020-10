L’Onorevole Francesco Zicchieri in un post sulla sua pagina Facebook ha comunicato di essere positivo al Covid 19, come lui stesso scrive, è stato informato poco fa dall’Asl. Ha dichiarato: “Sto bene, non ho alcun sintomo e sono stati attivati tutti i protocolli previsti per la cura e per contrastare la diffusione del Coronavirus! Passerà anche questa”

