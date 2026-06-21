ULTIM’ORA / Lieto fine per le sorelline scomparse: ritrovate vive a Formia

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda delle due sorelline scomparse in Abruzzo. Le bambine sono state ritrovate vive dai carabinieri a Formia, dove si trovavano nell’abitazione di una zia.

Le ricerche, scattate immediatamente dopo la denuncia della loro scomparsa, hanno impegnato le forze dell’ordine in una corsa contro il tempo che ha tenuto con il fiato sospeso familiari, amici e l’intera comunità. Il ritrovamento è avvenuto nelle ultime ore e ha permesso di riportare serenità dopo giorni di forte apprensione.

Secondo le prime informazioni, le due sorelline sono state rintracciate in buone condizioni di salute e non avrebbero riportato conseguenze fisiche. I carabinieri stanno ora ricostruendo tutti i dettagli della vicenda per chiarire le circostanze che hanno portato al loro allontanamento.

La notizia del ritrovamento ha suscitato grande sollievo sia tra i familiari sia tra i tanti cittadini che avevano seguito con preoccupazione gli sviluppi del caso. Una storia che, fortunatamente, si chiude con un lieto fine.