ULTIM’ORA / Lascia l’auto lungo il fiume Liri, scomparso 43enne: ricerche in corso

Ha lasciato la propria auto lungo il fiume Liri in località Ponte Nuovo a Pontecorvo e non si hanno più notizie di un 43enne. Da ieri non si hanno più notizie del giovane. Le ricerche sono iniziate dopo una segnalazione ai militi della locale Compagnia dei Carabinieri.I Vigili del Fuoco stanno setacciando tutta la zona che affaccia sul fiume insieme alle forze dell’ordine e volontari della Protezione Civile.

In aggiornamento

Foto archivio

