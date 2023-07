ULTIM’ORA / Ladri in azione al parcheggio del cimitero: rubata borsa con denaro e documenti

Sora – Poco fa una signora era andata al cimitero a trovare i propri cari nella parte nuova nell’entrata via Cocorbito, quando poco dopo la visita ai propri cari è tornato all’auto e ha trovato il vetro anteriore passeggeri rotto, in frantumi. Nell’autovettura la signora aveva lasciato la borsa con i propri documenti e carta di credito e una somma in denaro importante per un acquisto che doveva fare in giornata. La donna si è recata presso la caserma dei carabinieri di Sora ed ha sporto denuncia contro ignoti. Non è la prima volta che in quel parcheggio vengono perpetrati furti ai danni delle auto in sosta. Forse sarebbe il caso caro Sindaco Di Stefano, di installare delle telecamere di sorveglianza a tutela dei cittadini che vanno a depositare un fiore ai propri cari.

