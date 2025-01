ULTIM’ORA / Isola del Liri, violenta lite tra un uomo e una donna: intervengono Polizia, Carabinieri e due ambulanze

Isola del Liri – Un uomo e una donna se le sono date di santa ragione nel tardo pomeriggio di oggi nel parcheggio dell’ex Boimond nei pressi di alcune attività commerciali. Per cercare di placare gli animi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine sono intervenuti alcuni dipendendi di un’attività commerciale adiacente ma nulla è valso, i due hanno continuato la furibonda lite.Sembra che la lite si è protratta per diverso tempo tanto che sono dovuti intervenire la Polizia di Stato, i Carabinieri e due ambulanze. L’uomo è stato portato presso il commissariato di Sora, mentre la donna è stata trasportata al nosocomio sorano per le cure del caso. Le motivazioni di questa furiosa lite sono al vaglio delle forze dell’ordine.

