E’ stato stroncato da un malore all’interno della propria attivita’ che gestiva. E’ successo poco fa, Fedinando Scala 62enne di origine campane ma da tempo residente nella citta’ delle cascate dove gestiva la conosciutissima Pizzeria Positano, Un malore fatale non gli ha lasciato scampo, inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo ma per l’uomo non c’e’ stato nulla da fare. La redazione di Liritv si unisce al dolore immenso dei familiari.

Redazione – foto archivio