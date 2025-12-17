ULTIM’ORA – Isola del Liri, sospensione idrica improvvisa

Isola del Liri – Disagi nella giornata di oggi, 17 dicembre 2025, a causa di una sospensione idrica improvvisa che sta interessando diverse zone del territorio comunale.

Secondo quanto comunicato da Acea Ato 5 S.p.A., il disservizio è stato provocato da un guasto improvviso presso l’impianto di rilancio Quaglieri, che ha determinato l’interruzione del flusso idrico in numerose vie e località.

Le aree attualmente interessate sono:

via Angelo Marsella, via Aniene, via Arciprete Villa, via Bepi Baisi, via Bruno Carloni, via Capitino, via Cascatelle, via Corcione, via Crocelle, via Leone, via Lungo Magnene, via Magnene, via Napoli, località Pagliarola, via Pagliarola, località Quaglieri, via Quaglieri, via Sicilia, via Terra Rossa, via Tevere, via Vicinale Capitino, via Vicinale Crocelle, via Vincenzo Marsella e via Volturno.

I tecnici di Acea Ato 5 sono al lavoro per risolvere il problema. Il ripristino del servizio idrico è previsto entro le ore 16.00 di oggi, salvo imprevisti.

