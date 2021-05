ULTIM’ORA / Isola del Liri, rissa in pieno centro: volano sedie e tavoli

Una rissa in pieno centro ad Isola del Liri nei pressi del comando di polizia locale.

Sono volati tavoli e sedie ed infrante vetrine. Sul posto si sono portate pattuglie dei carabinieri, della Polizia e tre ambulanze del 118. Almeno due persone sarebbero rimaste ferite, una è stata presa in custodia dai carabinieri. La ricostruzione è ancora parziale ma dalle prime informazioni raccolte si sarebbe scatenato un violento scontro che avrebbe coinvolto più persone. Le forze dell’ordine stanno cercando ricostruire la vicenda ed i motivi che hanno scatenato così tanta tensione. Non si esclude che tutto possa essere partito da un locale pubblico e da un conto che non si è voluto pagare. Per ora, comunque, si tratta solo di ipotesi.

