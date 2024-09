ULTIM’ORA / Isola del Liri – Ragazzina di 13 anni minacciata con un coltello

Una gigantesca caccia all’uomo. Si è scatenata poco fa a Isola Liri per un gravissimo episodio che è iniziato nella parte bassa della Città, in pieno centro. Una ragazzina di 13 anni, mentre passeggiava con una amica, ha riferito che un giovane di colore l’avrebbe aggredita e minacciata con un coltello per rapinarla del telefonino. Le avrebbe tagliato la borsetta e sembra che l’avrebbe ferita lievemente ad una mano.La ragazzina si sarebbe rivolta prima alla Polizia Locale, poi è riuscita a far scattare l’allarme ed è scattata la gigantesca caccia all’uomo. Il giovane di colore, evidentemente ben descritto, è stato riconosciuto e bloccato da un gruppo di ragazzi del posto, pare lungo il viale Garibaldi. I Carabinieri, che erano già prontamente intervenuti, lo hanno preso in consegna. Pare fosse noto ed anche con un foglio di via a carico. Qualcuno ha riferito che ieri sera avrebbe creato qualche problema in un bar a Isola Liri superiore, pare in zona Stazione.In questo momento il delicato caso è seguito dai Carabinieri, in Compagnia a Sora. Domani si conosceranno i dettagli ed eventuali provvedimenti.

fonte e foto Penna e Spada

Correlati