E’ successo poco fa in localita’ quattro strade in prossimita’ del bivio Vado Palanca a Isola del Liri , un uomo alla guida di un Ape ha perso il controllo del proprio mezzo urtando violentemente contro un muro e poi ribaltarsi. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo presso il nosocomio sorano e i militi della stazione di Isola del Liri per gli accertamenti.

