ULTIM’ORA / Isola del Liri – Movida, controlli a tappeto delle forze dell’ordine (FOTO)

La movida isolana di questa sera è blindata. Sembra che alcuni ragazzi si erano dati appuntamento per un regolamento di conti dopo alcune situazioni incresciose avvenute sabato scorso, dove le forze dell’ordine avevano fatto fatica nel sedare gli animi. Questa sera la decisione di rafforzare la presenza dei Carabinieri

con sei pattuglie e una della Guardia di Finanza. I militi stanno controllando in modo capillare situazioni che possono creare possibili frizioni tra giovani venuti nella città delle cascate non per passare una bella serata ma per altro. Spesso dove c’è una numerosa presenza di giovani e giovanissimi basta un niente per scaturire una rissa.

