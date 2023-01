E’ stato trovato senza vita nel cortile della propria abitazione in via Roma, un sessantunenne F.S. Una vicina di casa insospettita da un cellulare che squillava continuamente si è affacciata e ha visto il corpo dell’uomo che giaceva a terra, immediatamente ha allertato i sanitari del 118 che giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.L’uomo viveva solo, ma era molto conosciuto e stimato.Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione.

