Ladri in azione in zona Selva, in via Vado Palanca ad Isola del Liri, dove dei malviventi hanno tentato di entrare in un’abitazione. I ladri sono stati messi in fuga dal proprietari, nella corsa concitata i malviventi hanno preso della legna lanciandola per prendere tempo e poter fuggire nella campagna circostante. Massima attenzione, e se si vedono persone sospette o auto sospette, avvisare le forze dell’ordine.

Foto archivio