ULTIM’ORA / Isola del Liri, incidente tra due auto in via Tavernanova (FOTO)

Un incidente stradale è avvenuto questa sera intorno alle 19.45 circa in via Tavernanova a Isola del Liri, dove sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat Punto e una Mercedes Classe A. Per cause al vaglio dei carabinieri della Stazione di Isola del Liri, le due auto si sono scontrate, un ferito è stato trasportato al nosocomio sorano per le cure del caso. Traffico in tilt.

Foto Andrea Maugeri

