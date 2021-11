ULTIM’ORA / Isola del Liri, furgone si schianta contro la vetrina di un negozio

E successo poco, fa un furgone che scendeva da via Nazionale e doveva imboccare corso Roma o svoltare per via Napoli, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro i pannelli pubblicitari situati proprio sul Capocroce, finendo la corsa contro una vetrina di un negozio. Il conducente del mezzo e stato soccorso dai sanitari del 118, sul posto la Polizia Locale e i militi della locale compagnia per i rilievi del caso. Per fortuna in quel momento nessun pedone era sul marciapiede, dalle prime informazioni sembra che il conducente del furgone non abbia riportato ferite gravi.

