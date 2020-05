E’ accaduto poco fa in via Po ad Isola del Liri, nei pressi dei giardinetti. Due auto, una Fiat Panda e una Hyundai, di cui le cause sono al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate e la Fiat Panda ha finito la corsa sul marciapiede circostante. Sul posto sono intervenuiti i sanitari del 118 per soccorrere un uomo che è rimasto ferito e le forze dell’ordine.

