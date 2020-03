ULTIM’ORA / Isola del Liri (FR) – Nuove disposizioni per le attività commerciali: MOVIDA SOSPESA

L’Amministrazione Comunale di Isola del Liri ha diramato una nuova ordinanza sulle ultime disposizioni in materia di regolarizzazione degli orari delle attività commerciali sul nostro territorio.“Con le nuove disposizioni in tema di orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il Comune di Isola del Liri intende adeguarsi in maniera seria e concreta alle normative adottate in materia di emergenza sanitaria Coronavirus.Inoltre, vogliamo inviare un messaggio chiaro e inequivocabile ai tantissimi giovani che affollano in orario serale e notturno i nostri locali e le strade della nostra città: LA MOVIDA È SOSPESA, occorre avere atteggiamenti responsabili, restare il più possibile a casa e mantenere opportune distanze di sicurezza interpersonale.Avremo modo, una volta che tutti assieme avremo contribuito a debellare il virus, di tornare a incontrarci e parlare in maniera tranquilla.Adesso, dobbiamo CAMBIARE LE NOSTRE ABITUDINI PER POTER TORNARE QUANTO PRIMA ALLE NOSTRE VECCHIE ABITUDINI”.

