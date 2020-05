ULTIM’ORA / Isola del Liri (FR) – Mucche e tori invadono il centro

Questa mattina nella città delle cascate, centinaia di mucche e tori sorveglate dai guardiani, hanno invaso via Napoli, una scena un po anomala tanto che le auto in transito si sono dovute fermare per dar modo alle mucche e ai tori di passare e raggiungere la loro destinazione. Forse sarebbe il caso che questi animali di questa grandezza che possono creare seri problemi agli automobilisti, si trovi una soluzione alternativa al passaggio in pieno centro.

di Antonio Gentile

