ULTIM’ORA / Isola del Liri (FR) – Maltempo , domani scuole chiuse

Con un comunicato stampa il Sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini, visto la situazione del maltempo che continua ad essere in allerta rossa, dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e quelle amministrative per la giornata di domani siti sul territorio comunale. . Riportiamo integralmente l’ordinanza del primo cittadino

SINDACO Ordinanza n° 170 del 08/12/2020

Oggetto: CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI OGNI ORDINE E GRADO E DELL’ASILO NIDO, SITI SUL TERRITORIO COMUNALE, SIA PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE CHE PER QUELLE AMMINISTRATIVE, A CAUSA DI PREVISIONI METEREOLOGICHE AVVERSE PER IL GIORNO MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE P.V. IL SINDACO VISTI:  L’art. 50 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000, così come vigente;  L’art. 54, comma 2, del citato T.U.E.L., riguardante la possibilità per il Sindaco di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica; VISTO il Bollettino di Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale Prot. N. 1064685 del 07.12.2020, emesso dal Centro Funzionale Regionale (rif. Dir. P.d.C.M. 27/02/2014) che prevede dalla serata/notte del 07.12.2020, e per le successive 24-36 ore sul Lazio, nella ZONA G – Bacino del Liri – l’allerta ARANCIONE pe Rischio IDROGEOLOGICO e ROSSO per Rischio IDRAULICO; CONSIDERATA, altresì, la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, prot. n.1064513 del 07.12.2020, con la quale si comunica che, in relazione all’allerta meteo “rossa”, i modelli previsionali indicano una condizione di elevata severità dei fenomeni attesi che, anche alla luce degli apporti al suolo verificatisi in data 06.12.2020 e dei livelli del reticolo idraulico, potrebbere determinare significative conseguenze; VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 168 del 05.12.2020 di attivazione del C.O.C. per allerta meteo 05.12.2020 con la quale è stato attivato il Centro Operativo Comunale a partire dalla data del 05.12.2020 al fine di fronteggiare i rischi della segnalata allerta; RILEVATO che i livelli idraulici sono oltre la soglia del preallarme e delle previsioni metereologiche che presuppongono ulteriori precipitazioni sui bacini di monte nelle prossime ore con conseguenze negative per la circolazione ed altri disagi connessi ai fenomeni correlati; Pag. 2/1 RITENUTO opportuno, pertanto, in via cautelare di disporre la chiusura delle attività didattiche e quelle amministrative, per il giorno mercoledì 09 dicembre p.v., di tutte le scuole ed Istituti di Istruzione superiore di ogni ordine e grado e dell’Asilo Nido Comunale presenti sul territorio comunale al fine di ridurre eventi pregiudizievoli dell’incolumità pubblica e sicurezza della civica comunità; ORDINA La chiusura delle attività didattiche ed amministrative per il giorno mercoledì 09 dicembre p.v. di tutte le Scuole ed Istituti di Istruzione superiore di ogni ordine e grado e dell’Asilo Nido Comunale siti sul territorio del Comune di Isola del Liri. DISPONE 1. Di comunicare il presente provvedimento al sig. Prefetto; 2. Che l’Ufficio Pubblica Istruzione renda esecutiva la presente ordinanza IL SINDACO f.to Quadrini Massimiliano