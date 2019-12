Il senatore Bruno Magliocchetti ex sindaco di Isola del Liri, dopo aver partecipato al funerale di Domenico Vitale è tornato a casa ed ha improvvisamente accusato un malore, immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito all’ospedale Spaziani di Frosinone in gravi condizioni ma fortunatamente sembra non essere in pericolo di vita.L’editore Augusto D’Ambrogio augura una pronta guarigione all’amico di tante battaglie politiche, senatore Bruno Magliocchetti.

