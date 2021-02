ULTIM’ORA / Isola del Liri (FR) – Il Sindaco Quadrini positivo al coronavirus

Pubblichiamo la nota del Sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini.

“Positivo

Sono risultato positivo al Covid19, dopo che un mio stretto collaboratore aveva manifestato sintomi che mi avevano indotto a effettuare test di conferma.

Sto bene e sto seguendo il protocollo previsto in caso di contagio.

A tutti raccomando la massima attenzione, poiché il virus è oltremodo insidioso e capace, purtroppo, di superare anche le doverose precauzioni.

Continuerò a svolgere il mio ruolo istituzionale con la massima energia, in vista anche della partenza del piano vaccinale per i cittadini.

Un saluto caloroso a tutti voi”

