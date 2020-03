ULTIM’ORA / Isola del Liri (FR) – Ennesimo incidente in via Lungofibreno

Verso le 17.20 circa una donna a bordo di una Lancia Y condotta perdeva il controllo del mezzo ed impattava contro un furgoncino che transitava in senso opposto. Fortunatamente nessuno dei coinvolti ha riportato danni fisici. In questo tratto di strada non è la prima volta che si verificano episodi del genere ma, nonostante l’appello fatto da qualche residente sulla prevenzione ed incolumità delle persone che giornalmente frequentano questo tratto di strada per fare jogging o una semplice passeggiata, l’amministrazione comunale continua a “nascondersi” dietro una cartellonistica che obbliga le macchine a non superare i 30km/h. Forse qualcuno attende il morto prima di rifare la pavimentazione stradale.

Red