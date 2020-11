ULTIM’ORA / Isola del Liri (FR) – Coronavirus, record di contagi: 18 nuovi casi positivi

🔴Emergenza coronavirus – aggiornamento da parte del sindaco Massimiliano Quadrini🔴

La Direzione Generale della Asl, negli ultimi due giorni ci ha comunicato la positività di 18 nostri concittadini, nonché la negativizzazione di 3 persone.

Ad oggi quindi, i casi di positività risultano essere 64, alcuni dei quali sono ricoverati in strutture ospedaliere ma non destano per ora preoccupazione; la quasi totalità delle persone positive è posta in isolamento domiciliare e costantemente monitorata dall’autorità sanitaria.Come ben sappiamo, a livello nazionale l’attuale fase è di estrema delicatezza e per questo siamo chiamati a gestire tale momento storico con grande senso di responsabilità .È chiaro che il numero dei contagi in città è in continuo aumento ed è per tale motivo che raccomando di assumere comportamenti responsabili, avendo una maggiore attenzione nel rispetto scrupoloso di tutte le direttive che ben conosciamo.

Nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Isola del Liri.