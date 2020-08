🔴 Emergenza Coronavirus – Aggiornamento da parte del Sindaco Massimiliano Quadrini 🔴

La Asl ha comunicato la positività al Covid19 di altre due persone di Isola del Liri.

Anche loro sono in buone condizioni e si trovano in isolamento domiciliare.Raccomando, come sempre, di continuare ad osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza che già conosciamo, semplici ma estremamente efficaci: distanziamento, uso attento della mascherina e lavaggio delle mani.

Nota stampa comune Isola del Liri