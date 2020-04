ULTIM’ORA / Isola del Liri (FR) – Coronavirus, due nuovi casi di positivita’, ad annunciarlo il Sindaco Quadrini

Oggi registriamo due nuovi casi di positività a Isola del Liri. Sono in buone condizioni generali, e auguriamo anche a loro di poter presto superare questa fase e tornare alla piena salute. Rispetto agli altri sei casi attivi, due sono in ottime condizioni e sulla via della piena guarigione, mentre anche gli altri quattro sono costantemente seguiti dalle competenti autorità sanitarie, e allo stato non destano particolare preoccupazione.

Venendo alla situazione generale nella nostra città, le belle giornate non devono indurci ad allentare il rispetto dell’obbligo fondamentale di RESTARE IN CASA, soprattutto in questa fase, molto delicata, della lotta contro il Coronavirus.

Abbiamo impartito precise direttive alla Polizia Municipale al fine di attuare controlli specifici e severi in ordine al rispetto di norme che sono indispensabili in questo momento per garantire la salute pubblica.

RESTIAMO IN CASA e LAVIAMOCI ACCURATAMENTE LE MANI: ci sarà tempo e modo di incontrarci di nuovo, ma dipende da noi e dai nostri comportamenti di oggi.

