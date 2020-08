ULTIM’ORA / Isola del Liri (FR) – Coronavirus, due nuovi casi: a comunicarlo è il sindaco

Riportiamo integralmente la nota pubblicata sulla pagina Facebook del comune di Isola del Liri.

🔴 Emergenza Coronavirus – Aggiornamento da parte del Sindaco Massimiliano Quadrini 🔴

La Asl mi ha comunicato due nuovi casi di positività al Covid19 ad Isola del Liri.

Le due persone, rientrate da un breve periodo di vacanza, sono in buona salute e si trovano in quarantena domiciliare.

Non esistono motivi di preoccupazione per la nostra città , in questi giorni noto con dispiacere, atti di sciacallaggio mediatico nei confronti di attività del territorio, non posso che esprimere la mia piena solidarietà e ritengo che atteggiamenti di scontro non siano figli della nostra cultura dell’ospitalità . Come ben sappiamo le nostre attività commerciali rispettano scrupolosamente tutte le indicazioni ministeriali garantendo la piena sicurezza dei frequentatori.

Rinnovo comunque il mio appello a tutta la cittadinanza affinché si mantenga sempre alta l’attenzione, occorre continuare ad essere prudenti e coscienziosi. Come ribadisco ormai dall’inizio della pandemia, è fondamentale rispettare le regole del distanziamento sociale e dell’uso costante della mascherina.

Ricordo inoltre, a tutti coloro che rientrino dai luoghi di villeggiatura, che è consigliabile effettuare il tampone, gratuitamente, presso i Drive Trough che si trovano a Sora, Cassino e Frosinone.