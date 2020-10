ULTIM’ORA / Isola del Liri (FR) – Coronavirus: docente positiva, chiuso il Plesso Stazione sezione Infanzia

La chiusura per una settimana del Plesso Stazione è stata disposta a titolo precauzionale dopo che ci è stata comunicata la positività al Covid19 di una docente.

Mentre auguriamo alla interessata di poter al più presto superare la sua situazione di difficoltà, abbiamo ritenuto di dover adottare la misura della chiusura temporanea per una settimana dell’intero plesso, e di mettere in atto ogni opportuna misura di sanificazione.

Abbiamo a cuore la sicurezza dei cittadini, e dobbiamo coniugare con la massima prudenza le esigenze della scuola con quelle della salute pubblica, e adottare ogni opportuno provvedimento in tal senso.

Laddove si è in presenza di rischi concreti e riscontrati, i protocolli prevedono queste chiusure temporanee, adottate in accordo con le Autorità preposte.

I cittadini devono sapere che il monitoraggio è costante e che ogni provvedimento viene adottato a tutela della tranquillità di tutti.

