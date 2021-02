ULTIM’ORA / Isola del Liri (FR) – Coronavirus a scuola, chiusa l’ex Basi fino al 6 marzo

Con ordinanza n. 15 del 22.02.2021, il Sindaco Massimiliano Quadrini ha disposto la chiusura del plesso scolastico scuola media ex Baisi, scuola primaria Montemontano e sezione distaccata della scuola dell’infanzia Carnello, insistente nell’edificio scolastico ex Baisi di Via Carnello.

La chiusura è da martedì 23 febbraio 2021, fino al 6 marzo p.v.

La chiusura del plesso è stata disposta a titolo precauzionale dopo che alcuni episodi di positività si sono succeduti senza soluzione di continuità.

Abbiamo a cuore la sicurezza dei cittadini, e dobbiamo coniugare con la massima prudenza le esigenze della scuola con quelle della salute pubblica, e adottare ogni opportuno provvedimento in tal senso.

Laddove si è in presenza di rischi concreti e riscontrati, i protocolli prevedono queste chiusure temporanee, adottate in accordo con le Autorità preposte.

I cittadini devono sapere che il monitoraggio è costante e che ogni provvedimento viene adottato a tutela della tranquillità di tutti.

Cliccca sull’ordinanza https://bit.ly/3kiNQB5