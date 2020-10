ULTIM’ORA / Isola del Liri (FR) – Coronavirus, 6 nuovi casi. Il sindaco: “Non abbassare il livello di attenzione, osservare le misure di sicurezza”

Il sindaco Massimiliano Quadrini ha informato i cittadini di 6 nuovi casi positivi al coronavirus. Di seguito riportiamo la nota pubblicata sulla pagina Facebook.

Emergenza coronavirus – aggiornamento da parte del sindaco Massimiliano Quadrini

La direzione Generale della Asl ci ha comunicato la positività di 6 nostri concittadini, alcuni dei quali facenti parte di cluster familiari; si trovano tutti in isolamento domiciliare. Inoltre sappiamo di ulteriori 2 persone negativizzate. Ad oggi quindi, i casi di positività risultano essere 34. La mole di lavoro che sta affrontando la Asl in questo delicato momento, sta comportando ritardi nelle comunicazioni che non ci pervengono in tempo reale. Nonostante questo, però, i cittadini positivi erano già a conoscenza della loro situazione e rispettavano correttamente l’isolamento domiciliare. Raccomando come sempre di non abbassare il livello di attenzione ma di continuare ad osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza che conosciamo bene: distanziamento, uso costante della mascherina e lavaggio delle mani.

