ULTIM’ORA / Isola del Liri (FR) – Coronavirus, 5 nuovi casi positivi

Riportiamo integralmente la nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Isola del Liri.

🔴Emergenza coronavirus – aggiornamento da parte del sindaco Massimiliano Quadrini🔴

La Direzione Generale della Asl mi ha comunicato la positività al covid19 di 5 nostri concittadini, che fa salire a 20 il numero dei casi nella nostra città .Come sappiamo, la situazione nazionale non è confortante, i casi aumentano e le circostanze ci obbligano ad innalzare il livello di attenzione.Sappiamo bene che con il virus dobbiamo convivere, ma possiamo farlo solo rispettando attentamente tutte le direttive, soprattutto quelle ministeriali in vigore da oggi, atte a contrastare i contagi.Confido nel buon senso e nell’attenzione di tutti, affinchè non si perda mai di vista l’applicazione delle regole note a tutti: indossare costantemente la mascherina, lavarsi spesso le mani e mantenere il distanziamento.

Correlati