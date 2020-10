ULTIM’ORA / Isola del Liri (FR) – ATTENZIONE ALLE FAKE NEWS. Il sindaco avvisa la cittadinanza

Riportiamo integralmente la nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Isola del Liri.

➡️ Il sindaco Massimiliano Quadrini avvisa la cittadinanza ⬅️

Sono venuto a conoscenza che da alcuni giorni circolano voci totalmente infondate sulla possibilità imminente che la nostra città possa diventare presto “zona rossa”. Questa falsa informazione sta creando, ovviamente, ansia e timore tra i cittadini.Smentisco categoricamente tale notizia e voglio rassicurare tutti i miei concittadini, ma anche chi ad Isola del Liri si reca per lavoro o ha attività commerciali, che non c’è assolutamente alcun pericolo per la nostra città, non esiste alcuna motivazione che possa ipotizzare l’istituzione della zona rossa.Come indicato su questa pagina lo scorso 28 settembre, le informazioni sono sempre attente e puntuali: non è abitudine di questa Amministrazione celare notizie ai propri concittadini.Vale la pena di ricordare che nei confronti per false notizie di questo tenore ci sarebbero gli estremi di una denuncia contro ignoti per procurato allarme. Siamo davanti ad un vero e proprio atto di sciacallaggio che va stroncato sul nascere.