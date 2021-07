Fiamme nell’ex cartiera in piazza Trito, in pieno centro a Isola del Liri, sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sora e la Polizia Locale della città delle cascate e la protezione civile,per domare le fiamme, vista la vicinanza di alcune abitazioni. Non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella del dolo.

