ULTIM’ORA / Isola del Liri, controlli green pass: fuggi fuggi dal matrimonio

Un ricevimento per i festeggiamenti di un matrimonio si e’ poi trasformato in un fuggi fuggi generale, quando le forze dell’ordine sono arrivate in un noto locale per controllare gli invitati se erano in possesso del green pass come prevede la legge. Il tutto e’ successo questa sera nella citta’ delle cascate, certo un matrimonio da ricordare per gli sposi. Infatti le disposizioni di legge sulla pandemia da coronavirus prevedono che nei locali a chiuso o dove c’e’ un assembramento e’ previsto il green pass.

foto web