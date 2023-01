Ennesimo incidente sulla superstrada Ferentino – Sora. Un’auto, una Alfa Giulia, ha perso il controllo finendo la corsa contro il guardail, probabilmente per la forte pioggia battente di queste ore. Sembra che il conducente dell’auto abbia perso il controllo del veicolo in prossimità dell’area di servizio tra Frosinone e Veroli. Il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale.

Foto archivio